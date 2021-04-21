Байден назвал "шагом вперед" осуждение полицейского, во время задержания которым погиб Флойд

В США признали виновным полицейского, во время задержания которым в прошлом году погиб темнокожий американец Джордж Флойд и смерть которого вызвала волну протестов Black Lives Matter. Президент Джо Байден назвал это решение "шагом вперед".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS.

Суд присяжных признал офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда.

Суд начался еще в прошлом месяце в Миннеаполисе. В день оглашения приговора на улице, несмотря на эпидемию, собралась мирная демонстрация.

Суд присяжных состоял из 12 человек, из которых шестеро белых американцев, четверо темнокожих и двух людей смешанного происхождения.

Прокурор в своих финальных словах привлекал особое внимание к видеозаписи задержания Флойда, указывая, что Шовин применил чрезмерную силу и никак не реагировал на сигналы задержанного, что ему трудно дышать, в том числе и тогда, когда он потерял сознание.

Статьи обвинения, по которым осудили Шовина, в штате Миннесота предусматривают от 10 до 40 лет лишения свободы, но в случаях, когда виновный ранее не имел проблем с законом, рекомендуется принимать более мягкие приговоры.

Однако в случае Шовина прокуроры указали на ряд отягчающих обстоятельств, как совершение преступления в присутствии ребенка (случайного прохожего) и использование полицейской власти. Оглашение приговора ожидается через 8 недель.

Как сообщается, президент США Джо Байден и вицепрезидентка Камала Харрис смотрели объявление вердикта в прямом эфире.

"Сегодняшний вердикт - это шаг вперед. Ничто не может вернуть чьего брата, чьего отца. Но это может стать огромным шагом вперед к справедливости в Америке. Чтобы быть примером за рубежом, Америка должна продолжать бороться с расовой несправедливостью и неравенством у себя дома", - отреагировал Джо Байден.

Он отметил, что в подобных случаях обвинительные приговоры - большая редкость.

Он добавил, что "на этом нельзя остановиться" и нужно сделать больше для того, чтобы подобная трагедия не повторилась.

"Меры правосудие - это не то же самое, что равноправное правосудия. Этот вердикт является шагом вперед, но у нас впереди еще много работы - мы должны реформировать систему", - сказала Камала Харрис.

Суд над остальными тремя коллегами Шовина, которых обвиняют в пособничестве и подстрекательстве, состоится в августе.

Читайте также: "Начнется мародерство - начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США.