Ісландія посилить правила в’їзду, щоб послабити внутрішні карантинні обмеження

Уряд Ісландії заявив у вівторок, що запропонує посилити деякі заходи прикордонного контролю, щоб послабити внутрішні коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Пасажирам, які в'їжджають в Ісландію з країн з високим рівнем інфікування - тисяча випадків зараження на 100 тисяч жителів, необхідно буде відбути карантин. При цьому влада також може заборонити "некритичні" поїздки в Ісландію з цих країн.

Очікується, що зміни набудуть чинності з 22 квітня і діятимуть до 30 червня.

Чинні станом на зараз правила щодо сертифікатів вакцинації залишаються незмінними до 1 червня.

"Мета полягає в тому, щоб створити умови, які дозволять зняти якомога більше внутрішніх обмежень, незважаючи на широке поширення епідемії за кордоном", - заявив уряд Ісландії.

Ісландія з 18 березня дозволила в'їзд всім відвідувачам, що мають докази вакцинації проти коронавірусу.

Але згодом країна оновила правила в'їзду, які стосуються як громадян країн ЄС та Шенгену, так і громадян інших країн, додавши вимоги про тести на коронавірус та карантин.

З 11 квітня з мандрівників стягується плата за перебування в карантинному закладі. Плата складає 10 000 ісландських крон (67 євро) за ніч за номер, включаючи харчування.