Ісландія відкриває кордони для всіх вакцинованих іноземців

Ісландія з четверга 18 березня дозволить в'їзд всім відвідувачам, що мають докази вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявило міністерство охорони здоров’я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Правила в’їзду, які вже діють з 20 січня стосовно відвідувачів з будь-якої точки Шенгенської зони, відтепер поширяться на всіх мандрівників незалежно від країни їх походження.

Митні органи Ісландії приймають документи про вакцинацію з країн Шенгенської угоди або "жовту картку" Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Всім тим, хто був повністю вакцинований проти COVID-19, буде дозволено приїхати в Ісландію без дотримання заходів при перетині кордону, таких як тестування і карантин", - йдеться в заяві міністерства.

В якості альтернативи, як це стало можливим з грудня, всі мандрівники, а не тільки з Шенгенської зони, можуть здати тести на антитіла, щоб показати, що вони вже хворіли на COVID-19.

Цей крок робить Ісландію однією з перших європейських країн, які відкрили свої кордони за межами Шенгенської зони.

За допомогою нових правил в’їзду Ісландія сподівається збільшити потік відвідувачів зі Сполучених Штатів і Великої Британії, двох найбільших туристичних ринків, які є лідерами у світовій кампанії вакцинації.

За словами головного епідеміолога країни, з 19 лютого близько 20% прибулих до Ісландії надали докази перенесення хвороби в минулому або свідоцтво про вакцинацію.