Исландия ужесточит правила въезда, чтобы ослабить внутренние карантинные ограничения
Правительство Исландии заявило во вторник, что предложит усилить некоторые меры пограничного контроля, чтобы ослабить внутренние коронавирусные ограничения.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Пассажирам, которые въезжают в Исландию из стран с высоким уровнем инфицирования (тысяча случаев заражения на 100 000 жителей), необходимо будет отбыть карантин. При этом власти также могут запретить "некритические" поездки в Исландию из этих стран.
Ожидается, что изменения вступят в силу с 22 апреля и будут действовать до 30 июня.
Действующие сейчас правила сертификатов вакцинации остаются неизменными до 1 июня.
"Цель состоит в том, чтобы создать условия, которые позволят снять как можно больше внутренних ограничений, несмотря на широкое распространение эпидемии за рубежом", - заявил правительство Исландии.
Исландия с 18 марта разрешила въезд всем посетителям, имеющим доказательства вакцинации против коронавируса.
Но впоследствии страна обновила правила въезда, которые касаются как граждан стран ЕС и Шенгена, так и граждан других стран, добавив требования о тестах на коронавирус и карантине.
С 11 апреля с путешественников взимается плата за пребывание в карантинном учреждении. Плата составляет 10 000 исландских крон (67 евро) за ночь за номер, включая питание.