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У Німеччині кожен п'ятий отримав принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу

Середа, 21 квітня 2021, 13:21

Близько 20,8% населення Німеччини вже отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це свідчить моніторинг вакцинації, проведений Інститутом Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

До cереди 21 квітня центри вакцинації, мобільні бригади, лікарні і лікарі загальної практики зробили майже 17,3 мільйона щеплень першою дозою вакцини і близько 5,6 мільйона другою. Відповідно, відсоток повністю вакцинованих склав 6,8%.

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У вівторок 20 квітня було зроблено ще 535 198 щеплень. На сьогодні найбільша кількість щеплень за добу була зроблена 14 квітня - 770 046.

Найвищий показник вакцинації у Бремена - 23,5%, найнижчий у Гессені - 18,8%.

До 18 квітня в Німеччину було доставлено 25,5 мільйона доз вакцини. До 20 квітня 90% з них були введені.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини від коронавірусу препаратом AstraZeneca 16 квітня.

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Німеччина Вакцини Коронавірус
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