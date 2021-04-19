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Число жертв коронавірусу в Німеччині перевищило 80 тисяч

Понеділок, 19 квітня 2021, 10:20

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 померли 80 006 людей, у яких було виявлено коронавірус.

Про це повідомив Інститут імені Роберта Коха в понеділок, 19 квітня, пише "Європейська правда" з посилання на DW.

За останню добу в Німеччині було виявлено 11 437 нових випадків зараження коронавірусом,  92 пацієнти померли.

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Напередодні в Берліні вшанували пам'ять жертв пандемії - у меморіальній церкві кайзера Вільгельма відбулося екуменічне богослужіння. У церемонії взяли участь родичі померлих, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлерка Ангела Меркель та голова Бундестагу Вольфганг Шойбле.

"Мені здається, що ми як суспільство недостатньо часто усвідомлюємо, що за всіма цифрами стоять долі та люди", - сказав президент Штайнмаєр і додав, що часто страждання та смерть залишаються непомітними для громадськості.

9 березня 2020 року в Німеччині підтвердили перші два випадки смерті від коронавірусу. 

У той час як Німеччині вдавалося зберігати порівняно низьку кількість смертей протягом перших місяців пандемії, ситуація стала набагато серйознішою наприкінці минулого року.

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Німеччина Коронавірус Епідемія у цифрах
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