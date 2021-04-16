Меркель зробила щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter речник німецького уряду Штефен Зайберт

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всім, хто вакцинувався. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - процитував Зайберт слова канцлера.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Напередодні Меркель закликала депутатів Бундестагу підтримати розширення повноважень федерального уряду щодо локдаунів в окремих землях.

Щоденний приріст заражень у Німеччині вже наближається до показників, які фіксували на піку осінньо-зимової хвилі епідемії.

15 квітня повідомили про 29 426 нових хворих, що є найбільшим зростанням з 8 січня.

Водночас цього ж дня країна встановила новий вакцинаційний рекорд - за день щеплення від коронавірусу отримали близько 739 тисяч осіб.