Німецький Бундестаг затвердив нові національні правила боротьби з коронавірусом

Парламент Німеччини в середу прийняв новий масштабний закон про боротьбу з пандемією коронавірусу, який передбачає єдиний набір обмежень для всієї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Досі федеральний уряд технічно відповідало за обмеження, але в децентралізованій федеральній структурі країни 16 земель могли вільно застосовувати ці керівні принципи на свій розсуд.

Федеральні землі все частіше розходяться в тому, як виконувати погоджені ними керівні принципи, що призводить до величезних відмінностей щодо діючих правил. Деякі землі відкривалися, незважаючи на експоненціальне зростання зараження, в той час як інші залишалися закритими.

Зіткнувшись з такою непослідовністю, уряд канцлерки Ангели Меркель прийняв цей закон, щоб юридично зобов'язати, а не умовляти землі зробити певні дії при певних обставинах.

16 федеральних земель все ще можуть заблокувати закон в четвер у Бундесраті, верхній палаті парламенту Німеччини, однак цей варіант малоймовірний ..

Закон говорить, що якщо в містах або районах перевищено семиденний рівень захворюваності у 100 нових випадків інфікування на 100 000 жителів протягом трьох днів поспіль, то місцева влада повинна:

- Обмежити особисті контакти однією сім'єю і однією іншою особою, не рахуючи дітей молодше 14 років. Винятки включають зустрічі подружжя і партнерів або здійснення прав опіки.

- Ввести комендантську годину з 22:00 до 5:00 години з винятками для піших прогулянок і бігу підтюпцем до півночі, а також виключення для надзвичайних ситуацій, професійної практики, догляду за тваринами або з інших важливих причин.

- Магазини другорядної важливості допускають відвідувачів тільки з негативним результатом тесту на COVID-19 і попереднім записом. Якщо показник захворюваності перевищує 150, клієнти можуть забрати тільки попередньо замовлені товари.

- Обмежити очне навчання в школах, якщо рівень захворюваності перевищує 165. Можливі виключення для випускних класів та спеціальних шкіл.

- Обмежити присутність на похоронах про 30 осіб

Закон буде діяти до 30 червня, а будь-які подальші зміни вимагатимуть схвалення парламенту.