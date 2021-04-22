У Європарламенті закликали не зближуватися з Туреччиною, доки вона діє провокативно

Фракція Європейської народної партії у Європарламенті заявила, що ЄС не може зближуватися з Туреччиною, доки президент Реджеп Таїп Ердоган продовжує провокативну поведінку у відносинах з блоком та окремими країнами-членами і відмовляється від принципових для блоку стандартів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві ЄНП, опублікованій 22 квітня з нагоди голосування у комітеті Європарламенту із закордонних справ щодо звіту про стан відносин між Євросоюзом та Анкарою.

"Немає сумнівів, що зараз рівень відносин ЄС із Туреччиною досяг історичного мінімуму. Щоб відбудувати відносини, потрібно відновити довіру… Зрозуміло, що перемовини про членство залишаються у серйозній небезпеці доти, доки Туреччина відмовляється від реформ, підриває принципи верховенства права і фундаментальних прав та порушує територіальну цілісність Греції та Кіпру, двох членів ЄС", - заявив європарламентар від Румунії Влад Ністор, який брав участь у перемовинах щодо звіту від групи ЄНП.

За його словами, те саме стосується оновлення угоди про митний союз.

"Це могло би бути гарним приводом для Туреччини привести свої стандарти у відповідність до європейських в таких сферах як послуги, держзакупівлі чи розвиток. Але модернізація має бути пов’язана і з демократичним прогресом, у сфері прав людини та фундаментальних свобод. Доки з боку Туреччини немає політичної волі, ми не будемо робити кроків назустріч", - додав євродепутат.

Він зазначив, що ЄНП планує найближчим часом провести внутрішнє обговорення і сформулювати свою позицію щодо майбутніх відносин ЄС з Туреччиною.

Нагадаємо, раніше за підсумками березневого саміту лідери країн ЄС вирішили відкласти будь-які нові рішення щодо відносин з Туреччиною до червня та спробувати знайти підхід для вирішення ключових проблемних питань, що ЄС стратегічно зацікавлений у збереженні стабільності й безпеки у Східному Середземномор’ї та взаємовигідних відносинах з Туреччиною.