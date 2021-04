Посли G7 обговорили з депутатами майбутнє законодавство для боротьби з корупцією

Посли країни Групи семи обговорили з членами комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики майбутнє законодавство щодо боротьби з корупцією і забезпечення верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 зустрілися з Анастасією Радіною та членами комітету з питань антикорупційної політики парламенту для обговорення майбутнього законодавства щодо боротьби з корупцією і забезпечення верховенства права. Вітаємо рішучість комітету зменшити рівні корупції і підтримати розвиток", - йдеться у заяві.

On NABU, Ambassadors welcomed the committee’s efforts to promote new legislation that ensures NABU’s independence & operational effectiveness, and is compatible with Ukraine’s undertakings to the IMF. They expressed hope that laws passed by the Rada would meet these criteria. 2/2