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Посли G7 обговорили з депутатами майбутнє законодавство для боротьби з корупцією

Четвер, 22 квітня 2021, 16:46

Посли країни Групи семи обговорили з членами комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики майбутнє законодавство щодо боротьби з корупцією і забезпечення верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Посли G7 зустрілися з Анастасією Радіною та членами комітету з питань антикорупційної політики парламенту для обговорення майбутнього законодавства щодо боротьби з корупцією і забезпечення верховенства права. Вітаємо рішучість комітету зменшити рівні корупції і підтримати розвиток", - йдеться у заяві.

"Посли привітали зусилля комітету з просування нового законодавства, що гарантує незалежність й операційну ефективність НАБУ та є сумісне із зобов'язаннями України перед МВФ. Вони висловили сподівання, що закони, які прийматиме Рада, відповідатимуть цим критеріям", - зазначається після зустрічі.

Нагадаємо, 25 січня посли G7 на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

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Антикорупція G7 (група семи)
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