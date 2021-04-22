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Послы G7 обсудили с депутатами будущее законодательство для борьбы с коррупцией

Четверг, 22 апреля 2021, 16:46

Послы страны Группы семи обсудили с членами комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики будущее законодательство по борьбе с коррупцией и обеспечение верховенства права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 встретились с Анастасией Радин и членами комитета по вопросам антикоррупционной политики парламента для обсуждения будущего законодательства по борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права. Приветствуем решимость комитета уменьшить уровень коррупции и поддержать развитие", - говорится в заявлении.

"Послы приветствовали усилия комитета по продвижению нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ и совместимого с обязательствами Украины перед МВФ. Они выразили надежду, что законы, которые будет принимать Рада, будут отвечать этим критериям", - отмечается после встречи.

Напомним, 25 января послы G7 по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

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Антикоррупция G7 (группа семи)
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