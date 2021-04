Послы G7 обсудили с депутатами будущее законодательство для борьбы с коррупцией

Послы страны Группы семи обсудили с членами комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики будущее законодательство по борьбе с коррупцией и обеспечение верховенства права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 встретились с Анастасией Радин и членами комитета по вопросам антикоррупционной политики парламента для обсуждения будущего законодательства по борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права. Приветствуем решимость комитета уменьшить уровень коррупции и поддержать развитие", - говорится в заявлении.

On NABU, Ambassadors welcomed the committee’s efforts to promote new legislation that ensures NABU’s independence & operational effectiveness, and is compatible with Ukraine’s undertakings to the IMF. They expressed hope that laws passed by the Rada would meet these criteria. 2/2