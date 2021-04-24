Молдова отримала з Росії вакцину від коронавірусу "Спутник V"

До Молдови з Росії прибув літак з партією вакцини від коронавірусу "Спутник V", яку російська сторона надала республіці як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Літак зі 142 тисяч доз вакцини в Кишинівському аеропорту зустрічали спікер парламенту Зінаїда Гречана і посол РФ в Молдові Олег Васнецов. На літаку з Москви прибув колишній президент Молдови і лідер Партії соціалістів Ігор Додон і кілька депутатів Держдуми РФ.

80 тисяч доз з цієї партії призначені для Молдови та 62 тисячі доз вакцини для невизнаного Придністров'я.

Таким чином, вакцина розподіляється практично порівну, хоча в Придністров'ї живуть близько 350 тисяч осіб, з них багато громадян і військовослужбовців РФ, а на контрольованій частині Молдови проживають до 3 млн осіб.

Президент Мая Санду подякувала владі Росії за надану вакцину. "Це дозволить прискорити процес вакцинації. Дякую Російській Федерації за надану нашій країні допомогу, завдяки якій ми зможемо включити в процес вакцинації ще більше категорій громадян", - написала Санду на своїй сторінці в Facebook.

Протягом травня в Молдову буде доставлена ​​ще одна партія вакцини "Спутник V".

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX.