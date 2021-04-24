Молдова получила из России вакцину от коронавируса "Спутник V"

В Молдову из России прибыл самолет с партией вакцины от коронавируса "Спутник V", которую российская сторона предоставила республике как гуманитарную помощь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Самолет со 142 тысяч доз вакцины в Кишиневском аэропорту встречали спикер парламента Зинаида Гречаная и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. На самолете из Москвы прибыл бывший президент Молдовы и лидер Партии социалистов Игорь Додон и несколько депутатов Госдумы РФ.

80 тысяч доз из этой партии предназначены для Молдовы и 62 тысячи доз вакцины для непризнанного Приднестровья.

Таким образом, вакцина распределяется практически поровну, хотя в Приднестровье живут около 350 тысяч человек, из них много граждан и военнослужащих РФ, а на контролируемой части Молдовы проживают до 3 млн человек.

Президент Майя Санду поблагодарила власти России за предоставленную вакцину. "Это позволит ускорить процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за предоставленную нашей стране помощь, благодаря которой мы сможем включить в процесс вакцинации еще больше категорий граждан", — написала Санду на своей странице в Facebook.

В течение мая в Молдову будет доставлена еще одна партия вакцины "Спутник V".

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.