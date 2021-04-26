В МЗС РФ заявили про включення США в список недружніх країн

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що список "недружніх держав", яким заборонять брати на роботу в дипмісіях росіян, складається, в нього включать США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

За її словами, остаточний перелік стане відомий після видання відповідного розпорядження кабінету міністрів. Сам документ, зазначила Захарова, готують різні відомства.

При цьому вона підкреслила, що такий крок викликаний "абсолютно недружніми діями" США, які ввели чергові санкції проти Москви і оголосили про висилку російських дипломатів.

Президент Росії Владімір Путін раніше підписав указ, що обмежує для іноземних дипмісій, що займаються недружніми діями, найм працівників в Росії.

Трудові договори, укладені раніше з фізособами, число яких перевищує визначений урядом Росії, підлягають розірванню.