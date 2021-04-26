В МИД РФ заявили о включении США в список недружественных стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что список "недружественных государств", которым запретят брать на работу в дипмиссиях россиян, состоит, в него включат США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

По ее словам, окончательный перечень станет известен после издания соответствующего распоряжения кабинета министров. Сам документ, отметила Захарова, готовят различные ведомства.

При этом она подчеркнула, что такой шаг вызван "абсолютно недружественными действиями" США, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, ограничивающий для иностранных дипмиссий, занимающихся недружественными действиями, наем работников в России.

Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенный правительством России, подлежат расторжению.