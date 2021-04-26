Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак МАУ - NYT

Країни ЄС розглядають висилку ще більшої кількості дипломатів РФ – ЗМІ

Військові витрати у світі зросли попри пандемію, США і РФ у п’ятірці лідерів

Прем’єр Польщі скликає термінове засідання Вишеградської групи через РФ






У Польщі після локдауну частково відкрились початкові школи і перукарні

Понеділок, 26 квітня 2021, 11:12

У Польщі після жорсткого карантину частково відновлюють очне навчання у початковій школі, а також роботу перукарень і салонів краси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Послаблення анонсували ще минулого тижня за регіональним принципом. 

В 11 воєводствах школярі 1-3 класів почнуть навчатися за змішаною системою – половина дистанційно, половина вдома. У п’яти воєводствах – Нижньосілезькому, Лодзькому, Опольському, Сілезькому та Великопольському - повністю дистанційну освіту продовжили до 2 травня.

Дитсадки, ясла та дошкільні класи відкрилися вже на всій території країни з 19 квітня. Також частково дозволені практичні заняття для студентів професійної освіти.

З 26 квітня знову можуть приймати клієнтів перукарні та салони краси, за умови дотримання заходів безпеки.

Як повідомлялося, у Польщі, згідно з планами уряду, з 10 травня всі дорослі громадяни повинні отримати можливість зареєструватися для вакцинації проти коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
powered by lun.ua