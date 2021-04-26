У Польщі після локдауну частково відкрились початкові школи і перукарні

У Польщі після жорсткого карантину частково відновлюють очне навчання у початковій школі, а також роботу перукарень і салонів краси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Послаблення анонсували ще минулого тижня за регіональним принципом.

В 11 воєводствах школярі 1-3 класів почнуть навчатися за змішаною системою – половина дистанційно, половина вдома. У п’яти воєводствах – Нижньосілезькому, Лодзькому, Опольському, Сілезькому та Великопольському - повністю дистанційну освіту продовжили до 2 травня.

Дитсадки, ясла та дошкільні класи відкрилися вже на всій території країни з 19 квітня. Також частково дозволені практичні заняття для студентів професійної освіти.

З 26 квітня знову можуть приймати клієнтів перукарні та салони краси, за умови дотримання заходів безпеки.

Як повідомлялося, у Польщі, згідно з планами уряду, з 10 травня всі дорослі громадяни повинні отримати можливість зареєструватися для вакцинації проти коронавірусу.