У Польщі після трьох тижнів карантину відкрилися дитсадки

У Польщі після трьох тижнів карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу відновлюють роботу дитсадки, ясла та інші заклади дошкільної освіти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

З понеділка, 19 квітня, відновлюють роботу усі заклади дошкільної освіти - ясла, дитсадки та інші.

Міністерство сім’ї та соціальної політики повідомило, що додаткові виплати по догляду за дитиною у зв’язку із закриттям цих закладів припиняться після 18 квітня, крім випадків, коли окремі заклади з певних причин і далі не будуть працювати.

Державні та приватні дитсадки, ясла і класи дошкільної освіти були закриті з 29 березня.

Працювали лише окремі групи для дітей медиків, правоохоронців, вчителів тощо.

Нагадаємо, раніше в уряді вирішили знову продовжити більшість карантинних обмежень, які спершу планувались до 18 квітня, принаймні до 25 квітня - за винятком роботи закладів дошкільної освіти. Також уряд дозволив заняття спортом на відкритому повітрі у групах до 25 осіб.

Обмеження роботи готелів продовжено до 3 травня. "Щоб не було дилем, пов'язаних з прийняттям рішень щодо травневих вихідних, обмеження щодо готелів та закладів розміщення продовжено на два тижні", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.