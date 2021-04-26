В Польше после локдауна частично открылись начальные школы и парикмахерские

В Польше после строгого карантина частично восстанавливают очное обучение в начальной школе, а также работу парикмахерских и салонов красоты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Ослабление анонсировали еще на прошлой неделе по региональному принципу.

В 11 воеводствах школьники 1-3 классов начнут учиться по смешанной системе - половина дистанционно, половина дома. В пяти воеводствах - Нижнесилезском, Лодзинском, Опольском, Силезском и Великопольском - полностью дистанционное образование продлили до 2 мая.

Детсады, ясли и дошкольные классы открылись уже на всей территории страны с 19 апреля. Также частично разрешены практические занятия для студентов профессионального образования.

С 26 апреля снова могут принимать клиентов парикмахерские и салоны красоты, при условии соблюдения мер безопасности.

Как сообщалось, в Польше, согласно планам правительства, с 10 мая все взрослые граждане должны получить возможность зарегистрироваться для вакцинации против коронавируса.