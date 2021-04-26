У Молдову привезли вдвічі менше російської вакцини, ніж заявляв Додон - ЗМІ

У Молдову привезли удвічі менше російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", аніж спершу заявляв експрезидент Ігор Додон і повідомляла пресслужба парламенту.

Про це повідомляє видання NewsMaker, пише "Європейська правда". Редакція зазначає, що цю інформацію вже підтвердили у Міністерстві охорони здоров’я.

За їхніми даними, країна насправді отримала з Росії 71 тисяч доз вакцини, хоча в аеропорту на церемонії передачі вакцини йшла мова про 142 тисячі доз. При цьому, 31 тисячу з них передали у Придністров’я.

Як повідомлялося, Молдова отримала першу партію "Спутника" як гуманітарну допомогу у суботу, 24 квітня. Вантаж супроводжував експрезидент Молдови, лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон і два депутати Держдуми РФ, а в аеропорту зустрічали посол РФ у Молдові Олег Васнецов, спікерка парламенту і держсекретар міністерства охорони здоров’я.

Додон тоді повідомив у Facebook, що до країни привезли 142 тисяч доз "Спутника", а депутат Держдуми Віктор Сильвестров заявляв, що Придністров’ю з цієї партії передадуть 62 тис. доз. У повідомленні на сайті парламенту Молдови також йшлося про 142 тисячі доз.

Проте того ж дня речниця МЗС РФ Марія Захарова сказала, що до Кишинева привезли 71 тисячу доз вакцини, та що наступна партія прибуде у травні.

Речниця парламенту Молдови Світлана Руденко у коментарі NМ пояснила, що парламент вказав у релізі ту кількість доз, про яку сказали під час церемонії передання вакцини.

У Молдові вакцинація розпочалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX.