Група французів 40 днів жила в печері заради перевірки людських можливостей

Група французів 40 днів прожила в печері заради дослідження здатності людини адаптуватися до повної ізоляції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі BBC.

15 учасників експерименту понад місяць жили в печері Ломбрівс на південному заході Франції без телефонів, годинників та сонячного світла. Вони спали в наметах, виробляли власну електроенергію за допомогою велосипедів і не мали контакту з зовнішнім світом.

Так званий експеримент Deep Time завершився в суботу, і восьмеро чоловіків та семеро жінок у віці від 27 до 50 років покинули печеру. Метою проєкту було перевірити, як люди реагують на втрату відчуття часу і простору.

Група залишила свою добровільну ізоляцію із посмішками. Вони одягли сонцезахисні окуляри, щоб дати очам час звикнути до сонячного світла.

Керівник проєкту, французько-швейцарський дослідник Крістіан Клотен, сказав, що час в печері тече повільніше. Під час ізоляції групі доводилося організовувати завдання, не маючи можливості використовувати час для визначення дедлайнів. Замість цього, щоб організувати свій день, їм доводилося покладатися на свій біологічний годинник і цикли сну.

Вчені, які стоять за проєктом, кажуть, що він допоможе їм зрозуміти, як люди можуть адаптуватися до екстремальних умов життя. Перед тим, як добровольці увійшли в печеру, їхню активність мозку і когнітивні функції проаналізували. Тепер, після виходу, буде проведений повторний аналіз.

Мета дослідження має особливе значення під час пандемії коронавірусу, коли карантинні заходи призвели до ізоляції мільйонів людей.