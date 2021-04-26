Группа французов 40 дней жила в пещере ради проверки человеческих возможностей

Группа французов 40 дней прожила в пещере ради исследования способности человека адаптироваться к полной изоляции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале BBC.

15 участников эксперимента больше месяца жили в пещере Ломбривс на юго-западе Франции без телефонов, часов и солнечного света. Они спали в палатках, производили собственную электроэнергию с помощью велосипедов и не имели контакта с внешним миром.

Так называемый эксперимент Deep Time завершился в субботу, и восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет покинули пещеру. Целью проекта было проверить, как люди реагируют на потерю чувства времени и пространства.

Группа оставила свою добровольную изоляцию с улыбками. Они надели солнцезащитные очки, чтобы дать глазам время привыкнуть к солнечному свету.

Руководитель проекта, французско-швейцарский Кристиан Клотен, сказал, что время в пещере течет медленнее. Во время изоляции группе приходилось организовывать задачи, не имея возможности использовать время для определения дедлайнов. Вместо этого, чтобы организовать свой день, им приходилось полагаться на свои биологические часы и циклы сна.

Ученые, которые стоят за проектом, говорят, что он поможет им понять, как люди могут адаптироваться к экстремальным условиям. Перед тем как добровольцы вошли в пещеру, их активность мозга и когнитивные функции проанализировали. Теперь, после выхода, будет проведен повторный анализ.

Цель исследования имеет особое значение во время пандемии коронавируса, когда карантинные меры привели к изоляции миллионов людей.