Туреччина запевняє, що локдаун не торкнеться туристів з України

Міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив, що жорсткі коронавірусние обмеження, які влада Туреччини вводить з 29 квітня по 17 травня, не торкнуться туристів з інших країн.

Про це міністр заявив під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком в межах засідання робочої підгрупи з питань прав туристів та безпеки туризму Туреччини та України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власкора "Укрінформу" в Туреччині.

"Обмеження не включають туристів, які відвідують Туреччину. Вони можуть гуляти вулицями зі своїми паспортами, якщо хочуть", - сказав міністр.

"Обмеження, які були введені, спрямовані на зменшення кількості випадків інфікування в нашій країні. Комендантська година не стосується туристів, які прибули в країну з-за кордону", - додав він.

За його словами, в Туреччині діє сертифікація безпечного туризму, яка цьогоріч посилена. Програма передбачає виконання вимог епідобмежень готелями, ресторанами, музеями та іншими туристичними місцями. Міністр повідомив, що найближчим часом пройде вакцинація працівників туристичної сфери, що також підвищить рівень безпеки для відпочивальників.

Зі свого боку міністр Олександр Ткаченко наголосив на зацікавленні в турецькому досвіді роботи туристичної сфери в умовах пандемії.

"Для України корисним є досвід Туреччини щодо сертифікації готелів... Готелі не зачинені під час карантину, й це є позитивним моментом", - сказав він.

Ткаченко підкреслив, що Україна вітає зростання кількості авіарейсів між країнами, виступає за збільшення їхньої кількості, обмін культурними проєктами.

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"Ми підтримуємо відкриття українських аудіогідів на важливих туристичних об’єктах в Туреччині. Ми також зацікавлені, звичайно, після пандемії, щоб почали роботу фізичні україномовні гіди", – сказав міністр.

Під час зустрічі було підписано спільну декларацію для посилення співпраці між двома країнами в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні з 29 квітня по 17 травня в Туреччині буде діяти повний локдаун.

За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність. У всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.

Міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-відсотковим завантаженням.