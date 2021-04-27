Туреччина, відкрита для українських туристів, запроваджує повний локдаун

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні з 29 квітня по 17 травня в Туреччині буде діяти повний локдаун.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телезверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Ми переходимо до повного закриття з 19.00 у четвер, 29 квітня, до 5.00 понеділка, 17 травня", - заявив Ердоган.

Він додав, що відповідно до нових епідеміологічних заходів міжміські поїздки будуть можливі тільки при наявності дозволу, а міжміський транспорт буде працювати тільки з 50-процентним завантаженням.

За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб'єкти господарювання припиняють свою діяльність.

За словами президента, у всіх школах будуть припинені очні заняття, також відкладаються всі іспити.

Крім того, торгові мережі будуть закриті по неділях, а в інші дні вони будуть працювати тільки в певні години.

Ердоган закликав населення суворо дотримуватися правил з тим, щоб в найкоротші терміни ситуацію вдалося взяти під контроль.

"Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тис. Інакше ми зіткнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі і освіти", - попередив він.