У Британії почали розслідування щодо фінансування ремонту резиденції Джонсона

У Британії Виборча комісія почала офіційне розслідування щодо того, як фінансувався ремонт резиденції прем’єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Комісія контактувала з Консервативною партією з приводу цього питання ще з березня місяця, а тепер заявила, що бачить "обґрунтовані підстави підозрювати, що могло бути допущене порушення".

Домінік Каммінгс, який був головним радником Джонсона з питань Brexit і допоміг йому перемогти на виборах у 2019 році, заявив в кінці минулого тижня, що прем’єр нібито хотів, щоб донори платили за ремонт таємно.

Як вже повідомлялося, останніми днями опоненти вимагають від Джонсона пояснень з приводу того, хто фінансував ремонт його резиденції, після того, як його колишній головний радник Домінік Каммінгс припустив, що він порушив правила щодо політичних пожертв.

Джонсон щороку отримує допомогу, що фінансується платниками податків, на 30 000 фунтів на утримання та меблі свого офіційного місця проживання, але все, що вище цієї суми, має бути задеклароване.

Міністри заявили, що Джонсон сам заплатив за роботу, але незрозуміло, коли він заплатив і чи коштував ремонт, як повідомлялося, 200 000 фунтів стерлінгів.

Комісія планує перевірити, чи якісь транзакції, пов’язані з ремонтом на Даунінг-стріт 11, потрапляють під дію правил, нагляд за дотриманням яких здійснює Виборча комісія, і чи були ці кошти задекларовані належним чином.