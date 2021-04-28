В Британии начали расследование по финансированию ремонта резиденции Джонсона

В Британии Избирательная комиссия начала официальное расследование в отношении того, как финансировался ремонт резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Комиссия контактировала с Консервативной партией по этому вопросу еще с марта месяца, а теперь заявила, что видит "обоснованные основания подозревать, что могли быть допущены нарушения".

Доминик Каммингс, который был главным советником Джонсона по вопросам Brexit и помог ему победить на выборах в 2019 году, заявил в конце прошлой недели, что премьер якобы хотел, чтобы доноры платили за ремонт тайно.

Как уже сообщалось, в последние дни оппоненты требуют от Джонсона объяснений по поводу того, кто финансировал ремонт его резиденции, после того, как Каммингс предположил, что он нарушил правила политических пожертвований.

Джонсон ежегодно получает помощь, которая финансируется налогоплательщиками, на 30 000 фунтов на содержание и мебель своего официального места жительства, но все, что превышает эту сумму, должно быть задекларировано.

Министры заявили, что Джонсон сам заплатил за работу, но непонятно, когда он заплатил, и стоил ли ремонт, как сообщалось, 200 000 фунтов стерлингов.

Комиссия планирует проверить, какие транзакции, связанные с ремонтом на Даунинг-стрит 11, попадают под действие правил, надзор за соблюдением которых осуществляет Избирательная комиссия, и были ли эти средства задекларированы должным образом.