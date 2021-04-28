У Франції затримали сімох ексбойовиків ліворадикальних організацій з Італії

У Франції затримали сімох колишніх членів ліворадикальних організацій з Італії, у тому числі "Червоних бригад".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC та італійське агентство Ansa.

Операцію провів спеціальний антитерористичний підрозділ французької поліції у співпраці з італійськими колегами.

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Сімох осіб затримали, ще троє змогли втекти і їх тепер розшукують. Серед затриманих - переважно колишні члени "Червоних бригад" та співзасновник ліворадикальної організації Lotta Continua.

Зазначених осіб раніше засудили в Італії за звинуваченнями у тероризмі.

"Червоні бригади" та деякі інші організації у 1960-80 роках, прозваних "Свинцевими роками" через кількість випущених куль, звинувачують у низці злочинів, включно із викраденням та вбивством у 1978 році прем’єра Альдо Моро.

В результаті вибухів, вбивств і вуличних боїв між конкуруючими ультраправими і ультралівими угрупованнями бойовиків у ті роки загинули сотні людей.

У 1980 роках тодішній президент Франції Франсуа Міттеран надав членам італійських ліворадикальних організацій захист від екстрадиції за умови, що вони відмовляються від подальшого насильства і що ці особи не засуджені за насильницькі злочини. Така політика тривалий час призводила до напруги у стосунках між Францією та Італією, яка вимагала видати близько 200 осіб.

Прем’єр Італії Маріо Драгі привітав новину про арешти, а міністерка юстиції Марта Картабіа назвала рішення Франції "історичним".

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен у коментарі ЗМІ сказав, що питання щодо екстрадиції затриманих до Італії буде вирішувати суд.