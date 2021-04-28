Во Франции задержали семерых экс-боевиков леворадикальных организаций из Италии

Во Франции задержали семерых бывших членов леворадикальных организаций из Италии, в том числе "Красных бригад".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC и итальянское агентство Ansa.

Операцию провело специальное антитеррористическое подразделение французской полиции в сотрудничестве с итальянскими коллегами.

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Семь человек задержаны, еще трое смогли убежать и теперь разыскиваются. Среди задержанных - преимущественно бывшие члены "Красных бригад" и соучредитель леворадикальной организации Lotta Continua.

Указанных лиц ранее осудили в Италии по обвинению в терроризме.

"Красные бригады" и некоторые другие организации в 1960-80 годах, прозванных "свинцовые годы" из-за количества выпущенных пуль, обвиняют в ряде преступлений, включая похищение и убийство в 1978 году премьер-министра Альдо Моро.

В результате взрывов, убийств и уличных боев между конкурирующими ультраправыми и ультралевыми группировками боевиков в те годы погибли сотни людей.

В 1980 годах тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран предоставил членам итальянских леворадикальных организаций защиту от экстрадиции при условии, что они отказываются от дальнейшего насилия и что эти лица не осуждены за насильственные преступления. Такая политика длительное время приводила к напряжению в отношениях между Францией и Италией, которая требовала выдать около 200 человек.

Премьер Италии Марио Драги приветствовал новость об арестах, а министр юстиции Марта Картабиа назвала решение Франции "историческим".

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен в комментарии СМИ сказал, что вопрос об экстрадиции задержанных в Италию будет решать суд.