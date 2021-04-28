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В ЄС привітали ухвалення Радою ключового земельного закону

Середа, 28 квітня 2021, 17:36

Заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення і керівниця Групи підтримки України у ЄК Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною радою закону щодо проведення земельної децентралізації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо ухвалення парламентом України закону про децентралізоване управління земельними ресурсами та дерегулювання. Важливий позитивний крок у проведенні земельної реформи, однієї з ключових реформ в Україні", - написала Матернова у Twitter в середу.

Вона додала, що ЄС з нетерпінням чекає на прийняття подальших законодавчих актів для повної реалізації земельної реформи з 1 липня.

Верховна рада 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи. Документ підтримали 284 депутати.

Законопроєкт регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Розгляд документа тривав понад місяць. Це відбулося через кількість поданих нардепами правок – понад 3 тисячі.

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