В ЄС привітали ухвалення Радою ключового земельного закону

Заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення і керівниця Групи підтримки України у ЄК Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною радою закону щодо проведення земельної децентралізації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо ухвалення парламентом України закону про децентралізоване управління земельними ресурсами та дерегулювання. Важливий позитивний крок у проведенні земельної реформи, однієї з ключових реформ в Україні", - написала Матернова у Twitter в середу.

Вона додала, що ЄС з нетерпінням чекає на прийняття подальших законодавчих актів для повної реалізації земельної реформи з 1 липня.

Welcome @ua_parliament adoption of law on decentralised land management and deregulation #2194

Major positive step in delivering on land reform, one of the 🔑 reforms in 🇺🇦

We look forward for the adoption of further legislation to fully implement the land reform as of 1 July — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 28, 2021

Верховна рада 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи. Документ підтримали 284 депутати.

Законопроєкт регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Розгляд документа тривав понад місяць. Це відбулося через кількість поданих нардепами правок – понад 3 тисячі.