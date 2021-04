В ЄС привітали ухвалення Радою ключового земельного закону

Заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення і керівниця Групи підтримки України у ЄК Катаріна Матернова привітала ухвалення Верховною радою закону щодо проведення земельної децентралізації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо ухвалення парламентом України закону про децентралізоване управління земельними ресурсами та дерегулювання. Важливий позитивний крок у проведенні земельної реформи, однієї з ключових реформ в Україні", - написала Матернова у Twitter в середу.

Вона додала, що ЄС з нетерпінням чекає на прийняття подальших законодавчих актів для повної реалізації земельної реформи з 1 липня.

Welcome @ua_parliament adoption of law on decentralised land management and deregulation #2194

Major positive step in delivering on land reform, one of the 🔑 reforms in 🇺🇦

We look forward for the adoption of further legislation to fully implement the land reform as of 1 July