В ЕС приветствовали принятие Радой ключевого земельного закона

Заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения и руководитель Группы поддержки Украины в ЕК Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной радой закона о проведении земельной децентрализации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствуем принятие парламентом Украины закона о децентрализованном управлении земельными ресурсами и дерегулировании. Важный положительный шаг в проведении земельной реформы, одной из ключевых реформ в Украине", - написала Матернова в Twitter в среду.

Она добавила, что ЕС с нетерпением ждет принятия дальнейших законодательных актов для полной реализации земельной реформы с 1 июля.

Welcome @ua_parliament adoption of law on decentralised land management and deregulation #2194

Major positive step in delivering on land reform, one of the 🔑 reforms in 🇺🇦

We look forward for the adoption of further legislation to fully implement the land reform as of 1 July