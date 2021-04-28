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В ЕС приветствовали принятие Радой ключевого земельного закона

Среда, 28 апреля 2021, 17:36

Заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения и руководитель Группы поддержки Украины в ЕК Катарина Матернова приветствовала принятие Верховной радой закона о проведении земельной децентрализации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствуем принятие парламентом Украины закона о децентрализованном управлении земельными ресурсами и дерегулировании. Важный положительный шаг в проведении земельной реформы, одной из ключевых реформ в Украине", - написала Матернова в Twitter в среду.

Она добавила, что ЕС с нетерпением ждет принятия дальнейших законодательных актов для полной реализации земельной реформы с 1 июля.

Верховная рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельной децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы. Документ поддержали 284 депутата.

Законопроект регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Рассмотрение документа длилось больше месяца. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - более 3000.

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