У Єврокомісії нагадали, що має зробити Україна, щоби отримати 600 млн євро

Для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро Україна має виконати низку умов, і зусилля потрібно збільшити, щоб встигнути до встановлених термінів.

Про це заявила Катаріна Матернова, керівниця Групи підтримки України у ЄК, заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення, у своїй колонці для "Європейської правди".

"Євросоюз надав Україні доступ до позики в 1,2 млрд євро, з яких половину ви отримали в кінці минулого року. Щоб отримати другу половину, до середини вересня вам необхідно виконати низку умов. Щоб встигнути, вам потрібно збільшити зусилля", - зазначає вона.

Катаріна Матернова зазначила, що, на її думку, пандемія коронавірусу особливо не сповільнила темп реформ в Україні, і у низці сфер помітний значний прогрес. Такими прикладами успіху вона називає фіскальну децентралізацію, рефому держслужби, розділення "Нафтогазу", земельну реформу, малу приватизацію та цифрову трансформацію.

Проте, зазначає Матернова, є проблемні сфери - зокрема судова система, і Євросоюз продовжить підтримувати перезапуск комплексної судової реформи, що буде охоплювати у тому числі органи суддівського самоврядування та Конституційний суд.

"Принциповість та ефективність судової системи має бути посилена. Це включає потребу створити нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів та забезпечити чесність членів Вищої ради юстиції. Це є особливо важливим зараз, зважаючи на те, що деякі досягнення реформ підриваються рішеннями окремих судів", - наголошує представниця Єврокомісії.

По-друге, зазначає вона, слід переглянути законодавчу базу корпоративного управління держпідприємств відповідно до стандартів ОЕСР, і ці стандарти мають дотримуватися. "Повага до незалежності держпідприємств і їхній захист від політичного впливу, включно із правилами відбору та оплати незалежних членів наглядових рад та найвищих керівників, лишається життєво необхідною", - пише Катаріна Матернова.

Зазначимо, Катаріна Матернова не згадала напряму останні зміни у керівництві НАК "Нафтогаз України".

Серед інших важливих сфер вона називає прозорість газового ринку та медичні закупівлі.

"І треба не забувати, що макрофінансова допомога може бути надана, лише якщо є чинна програма МВФ", - додає керівниця Групи підтримки України у ЄК.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. Половина цих коштів надається безумовно - Україна вже отримала їх.

Виділення наступних 600 млн буде схвалене європейською стороною лише у разі, якщо Україна виконає низку умов, що поділені на чотири блоки – управління державними фінансами, урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, а також секторальні реформи.

Серед іншого, для отримання другого траншу МФД Україна має передати централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту у віданні новоствореного ДП "Медичні закупівлі України"; має продовжитися реформа податкової та митниці; має бути створена нова Вища кваліфікаційна комісія суддів та відбутися корпоратизація 10 найбільших державних підприємств.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль.