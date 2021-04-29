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У Єврокомісії нагадали, що має зробити Україна, щоби отримати 600 млн євро

Четвер, 29 квітня 2021, 17:28

Для отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро Україна має виконати низку умов, і зусилля потрібно збільшити, щоб встигнути до встановлених термінів.

Про це заявила Катаріна Матернова, керівниця Групи підтримки України у ЄК, заступниця голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення, у своїй колонці для "Європейської правди".

"Євросоюз надав Україні доступ до позики в 1,2 млрд євро, з яких половину ви отримали в кінці минулого року. Щоб отримати другу половину, до середини вересня вам необхідно виконати низку умов. Щоб встигнути, вам потрібно збільшити зусилля", - зазначає вона.

Катаріна Матернова зазначила, що, на її думку, пандемія коронавірусу особливо не сповільнила темп реформ в Україні, і у низці сфер помітний значний прогрес. Такими прикладами успіху вона називає фіскальну децентралізацію, рефому держслужби, розділення "Нафтогазу", земельну реформу, малу приватизацію та цифрову трансформацію.

Проте, зазначає Матернова, є проблемні сфери - зокрема судова система, і Євросоюз продовжить підтримувати перезапуск комплексної судової реформи, що буде охоплювати у тому числі органи суддівського самоврядування та Конституційний суд. 

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"Принциповість та ефективність судової системи має бути посилена. Це включає потребу створити нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів та забезпечити чесність членів Вищої ради юстиції. Це є особливо важливим зараз, зважаючи на те, що деякі досягнення реформ підриваються рішеннями окремих судів", - наголошує представниця Єврокомісії.

По-друге, зазначає вона, слід переглянути законодавчу базу корпоративного управління держпідприємств відповідно до стандартів ОЕСР, і ці стандарти мають дотримуватися. "Повага до незалежності держпідприємств і їхній захист від політичного впливу, включно із правилами відбору та оплати незалежних членів наглядових рад та найвищих керівників, лишається життєво необхідною", - пише Катаріна Матернова.

Зазначимо, Катаріна Матернова не згадала напряму останні зміни у керівництві НАК "Нафтогаз України".

Серед інших важливих сфер вона називає прозорість газового ринку та медичні закупівлі.

"І треба не забувати, що макрофінансова допомога може бути надана, лише якщо є чинна програма МВФ", - додає керівниця Групи підтримки України у ЄК.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. Половина цих коштів надається безумовно - Україна вже отримала їх

Виділення наступних 600 млн буде схвалене європейською стороною лише у разі, якщо Україна виконає низку умов, що поділені на чотири блоки – управління державними фінансами, урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, а також секторальні реформи.

Серед іншого, для отримання другого траншу МФД Україна має передати централізовані закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту у віданні новоствореного ДП  "Медичні закупівлі України"; має продовжитися реформа податкової та митниці; має бути створена нова Вища кваліфікаційна комісія суддів та відбутися корпоратизація 10 найбільших державних підприємств.

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль.

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