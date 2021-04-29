В Еврокомиссии напомнили, что должна сделать Украина, чтобы получить 600 млн евро

Для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро Украина должна выполнить ряд условий, и усилия нужно увеличить, чтобы успеть к установленным срокам.

Об этом заявила Катарина Матернова, руководитель Группы поддержки Украины в ЕК, заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения, в своей колонке для "Европейской правды".

"Евросоюз предоставил Украине доступ к займу в 1,2 млрд евро, из которых половину вы получили в конце прошлого года. Чтобы получить вторую половину, до середины сентября вам необходимо выполнить ряд условий. Чтобы успеть, вам нужно увеличить усилия", - отмечает она.

Матернова отметила, что, по ее мнению, пандемия коронавируса особо не замедлила темп реформ в Украине, и в ряде сфер заметен значительный прогресс. Такими примерами успеха она называет фискальную децентрализацию, реформу госслужбы, разделение "Нафтогаза", земельную реформу, малую приватизацию и цифровую трансформацию.

Однако, отмечает Матернова, есть проблемные сферы - в частности, судебная система, и Евросоюз продолжит поддерживать перезапуск комплексной судебной реформы, которая будет включать в том числе органы судейского самоуправления и Конституционный суд.

"Принципиальность и эффективность судебной системы должна быть усилена. Это включает потребность создать новую Высшую квалификационную комиссию судей и обеспечить честность членов Высшего совета юстиции. Это особенно важно сейчас, несмотря на то, что некоторые достижения реформ подрываются решениями отдельных судов", - отмечает представитель Еврокомиссии.

Во-вторых, отмечает она, следует пересмотреть законодательную базу корпоративного управления госпредприятий в соответствии со стандартами ОЭСР, и эти стандарты должны соблюдаться. "Уважение к независимости госпредприятий и их защите от политического влияния, включая правила отбора и оплаты независимых членов наблюдательных советов и высших руководителей, остается жизненно необходимым", - пишет Катарина Матернова.

Отметим, Катарина Матернова не упомянула напрямую последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины".

Среди других важных сфер она упоминает прозрачность газового рынка и медицинские закупки.

"И надо не забывать, что макрофинансовая помощь может быть предоставлена, только если есть действующая программа МВФ", - добавляет руководитель Группы поддержки Украины в ЕК.

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро. Половина этих средств предоставляется без условий - Украина уже получила их.

Выделение следующих 600 млн будет одобрено европейской стороной лишь в случае, если Украина выполнит ряд условий, разделенных на четыре блока: управление государственными финансами, управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также секторальные реформы.

Среди прочего, для получения второго транша Украина должна передать централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в ведении нового ГП "Медицинские закупки Украины"; должна продолжиться реформа налоговой и таможни; должна быть создана новая Высшая квалификационная комиссия судей и состояться корпоратизация 10 крупнейших государственных предприятий.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль.