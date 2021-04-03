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Прем'єр Чехії заявив, що ЄС "змушує нас" почати переговори про купівлю "Спутника V"

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Прем'єр Чехії заявив, що ЄС "змушує нас" почати переговори про купівлю "Спутника V"

Субота, 3 квітня 2021, 14:28

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Євросоюз не може забезпечити Чехію вакцинами проти COVID-19, що "побічно змушує" владу країни почати переговори з Росією про покупку препарату "Спутник V" до його реєстрації в ЄС.

Слова Бабіша наводить видання Seznam Zpravy, повідомляє "Європейська правда".

"Я не здивований, що канцлер Австрії Себастіан Курц каже, що він купить мільйон доз "Спутника V", а словаки вже купили 2 млн доз вакцини. Ми, навпаки, сказали, що хочемо, головним чином, вакцини, які вже схвалені (регулятором ЄС - ЄП.).

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Але зараз ми опинилися в ситуації, де, з одного боку, йдеться про солідарність, але коли доходить мова до того, щоб почати піклуватися, то це не працює", - сказав Бабіш.

На пряме запитання, чи може поточна ситуація наблизити уряд до реальних переговорів про замовлення російської вакцини без схвалення регулятора ЄС EMA, прем'єр-міністр відповів: "Непрямо нас змушують це робити".

Нагадаємо, нещодавно австрійський канцлер скаржився представникам інших країн, зокрема прем'єр-міністру Чехії Андрею Бабішу, на нерівномірний розподіл вакцин серед 27 держав-членів. 

Тиждень тому саміт ЄС доручив послам ЄС домовитись про розподіл додаткових 10 мільйонів доз вакцин від Pfizer, щоб прогалини в окремих країнах могли бути заповнені.

Спочатку португальське головування в ЄС пропонувало три мільйони цих доз зарезервувати для шести найбільш потребуючих країн, а саме Болгарії, Хорватії, Естонії, Латвії, Словаччини та Чехії. Решту сім мільйонів мали розподілити, як зазвичай, пропорційно до населення, серед усіх 27 членів ЄС.

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Однак Празі, Відню та Любляні це не сподобалось, і тому вони відмовились приєднуватися до запланованого механізму допомоги найбільш потребуючим країнам. Таким чином, Чехія не потрапила до групи країн, які отримають додаткові дози.

Курц виступив проти підходу ЄС, згідно з яким виникла незрозуміла відсутність солідарності з Чехією, яка щодня стикається з безпрецедентною кількістю заражених та померлих.

Бабіш також назвав незрозумілим оголошений компроміс, згідно з яким остаточне рішення було створене під впливом великих держав і не є солідарним чи збалансованим.

Результат переговорів деякі оглядачі кваліфікували як провал Бабіша, наприклад, за даними видання  Politico, Чеська Республіка втратила близько 140 000 доз.

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