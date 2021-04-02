У Франції заявили, що дозвіл ЄС на "Спутник V" не очікується до кінця червня

Держсекретар Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що російська вакцина проти коронавірусу "Спутник V" не буде схвалена в Європейському Союзі до кінця червня.

Про це Бон сказав під час виступу в Комітеті Сенату Франції із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Public Senate.

Відповідаючи на питання про російську вакцину, держсекретар підкреслив, що вона повинна відповідати всім чинним санітарним нормам.

"Залишається останній крок - висновок Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з приводу дозволу на продаж, і це займе кілька тижнів. Таким чином, якщо ця вакцина буде дозволена, то не раніше кінця червня", - сказав він.

Бон також зазначив, що потужності з виробництва російської вакцини лишаються обмеженими.

Держсекретар розкритикував Москву за використання "Спутника" як пропагандистської зброї на міжнародній арені.

"Наші російські друзі використовують геополітичні акти або рекламні трюки, щоб показати, наскільки вони присутні в Європейському Союзі. Давайте не будемо наївними, вони мають стратегію поділу в ЄС, яка на даний момент не спрацювала", - сказав він.

Нагадаємо, Австрія вже наступного тижня може замовити мільйон доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.