Глава МЗС Угорщини заступився за Орбана перед США, назвавши "борцем за демократію"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряду США не потрібно боятися за демократію в цій країні, оскільки її захищає прем’єр Віктор Орбан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сійярто відреагував на коментарі держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо погіршення свободи преси в Угорщині.

"Ми маємо справжню стурбованість, яку поділяють міжнародні прихильники свободи преси та багато угорців з приводу занепаду плюралізму та різноманітності та незалежних голосів", - сказав Блінкен.

Він пообіцяв натиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо дотримання плюралізму і свободи преси.

Сійярто відповів одним реченням: "Ми пишаємось тим, що угорська історія сповнена боротьби за угорську свободу, незалежність та суверенітет, угорська держава боролася за власну свободу та власний суверенітет, тому американському уряду абсолютно точно не потрібно боятися за угорську демократію, враховуючи той факт, що ті, хто діяв якомога рішучіше проти комуністів, - це прем'єр-міністр, тодішній голова партії, який першим вимагав виведення радянських військ з Угорщини, тепер він прем'єр-міністр, який бореться за демократію, тому наші американські друзі, безумовно, не повинні боятися за демократію через нас, і ми цим пишаємось".

У червні 1989 року 26-річний Орбан говорив про необхідність якнайшвидшого початку переговорів з Москвою про виведення радянських військ.