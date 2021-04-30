Глава МИД Венгрии вступился за Орбана перед США, назвав "борцом за демократию"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительству США не нужно бояться за демократию в этой стране, поскольку ее защищает премьер Виктор Орбан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сийярто отреагировал на комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена об ухудшении свободы прессы в Венгрии.

"У нас есть обеспокоенность, которую разделяют международные сторонники свободы прессы и многие венгры, относительно плюрализма и разнообразия и независимых голосов", - сказал Блинкен.

Он пообещал надавить на премьер-министра Виктора Орбана по поводу соблюдения плюрализма и свободы прессы.

Сийярто ответил одним предложением: "Мы гордимся тем, что венгерская история полна борьбы за венгерскую свободу, независимость и суверенитет, венгерское государство боролась за свою свободу и собственный суверенитет, потому правительству совершенно точно не нужно бояться венгерской демократии, учитывая тот факт, что те, кто действовал как можно решительнее против коммунистов, - это премьер-министр, тогдашний председатель партии, первым требовал вывода советских войск из Венгрии, теперь он премьер-министр, который борется за демократию, поэтому наши американские друзья, безусловно, не должны бояться за демократию через нас, и мы этим гордимся".

В июне 1989 года 26-летний Орбан говорил о необходимости скорейшего начала переговоров с Москвой о выводе советских войск.