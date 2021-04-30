Литва вважає "завданням-мінімум" переговори про вступ України в ЄС у 2027 році

Литва вважає своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу в 2027 році.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив Жигімантас Павіліоніс, глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви, який є кар'єрним дипломатом і курував процес вступу Литви до ЄС.

"Я вважаю, що частиною відповіді на "російське питання" повинна стати стратегія по Україні. Литва свого часу, як голова ЄС, доклали всіх зусиль, щоб ви в 2013 отримали договір про асоціацію. А до 2027 - року нашого нового головування в ЄС - ми хочемо, щоб було прийнято рішення, пов'язане з вашим вступом в ЄС", - сказав Павіліоніс.

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"Наша програма мінімум - щоб у 2027 року ви почали переговори про вступ в ЄС. Але у мене є внутрішнє відчуття, що це буде раніше", - додав він.

Павіліоніс пояснив, що пов’язує пришвидшення темпів європейської, а також євроатлантичної інтеграції України з правлінням адміністрації Байдена у США. Він зауважив, що в Україні ведеться війна за демократію в Європі.

"Я б на його (Байдена - Ред.) місці зробив Зеленського своїм головним союзником на цій війні. Тим самим він вирішить не тільки українське питання - він вирішить молдовське питання, грузинське, є надія і на Вірменію. А довгостроково він цим почне вирішувати російське питання", - вважає литовський парламентар.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Жигімантаса Павіліоніса "Ми встановлюємо кордони Росії" за лінком на нашому YouTube-каналі.