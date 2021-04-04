У Болгарії проходять парламентські вибори

У неділю болгари прямують до виборчих дільниць, щоб проголосувати за новий парламент через кілька місяців після антиурядових протестів та на тлі сплеску коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське агентство Novinite.

12 000 виборчих дільниць відкрились о 7 ранку та закриються о 20.00.

Голосування розглядається як референдум щодо долі прем'єр-міністра Бойка Борисова. 61-річний політик очолює правоцентристську партію ГЕРБ вже більше десяти років і зараз сподівається виграти свій четвертий термін на посаді.

Підтримка Борисова вдома та за кордоном почала руйнуватися після того, як тисячі людей вийшли на вулиці, звинувативши його уряд у змові з олігархами, у неможливості усунути корупцію ібідність та переглянути судову систему.

Західні партнери неодноразово критикували балканську країну за корупцію та недоліки верховенства права та свободи ЗМІ.

Проте останні опитування громадської думки свідчать про те, що, хоча голосування може створити роздроблений парламент, який буде боротися за обрання нового уряду, партія ГЕРБ Борисова в кінцевому підсумку матиме найбільшу фракцію.

За прогнозами, кілька менших груп, які піднялися на хвилі сильних антиурядових настроїв, вперше пройдуть 4-відсотковий бар’єр.

Незважаючи на критику опозиції неефективної реакції уряду на пандемію, голосування за чинних керманичів може бути посилено очікуваною нижчою явкою через страх зараження та відсутність голосування поштою.