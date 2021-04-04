Греція продовжила обмеження на міжнародні рейси до 19 квітня

Греція заявила в неділю, що продовжує обмеження на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня, оскільки кількість нових інфекцій COVID-19 продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до обмежень, пасажири, які летять до Греції, повинні пройти ПЛР-тест за 72 години до прибуття та пройти випадкове тестування на COVID-19.

Всі іноземні мандрівники перебувають на карантині протягом семи днів. Ізраїльським мандрівникам, які були повністю щеплені принаймні за два тижні до подорожі, не доведеться проходити карантин після двосторонньої угоди про туризм між двома країнами.

Більшість рейсів із країн, що не входять до Європейського Союзу, заборонені, за винятком 10 країн, включаючи Велику Британію.

Школи, ресторани та магазини другорядної торгівлі в Греції закриті, але влада планує дозволити невеликим магазинам відкритися з обмеженнями з понеділка, а середні школи, як очікується, відновлять заняття пізніше цього місяця.

Греція зафіксувала 3080 нових інфекцій у п’ятницю та 72 смерті. З моменту початку пандемії вона зареєструвала понад 273 000 випадків і трохи більше 8 300 смертей.