На виборах у Болгарії лідирує партія чинного прем’єра

За попередніми результатами парламентських виборів у Болгарії, найбільше голосів виборців здобуває партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) чинного прем’єра Бойка Борисова.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Болгарії за результатами підрахунку понад 30% протоколів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA TV.

Так, ГЕРБ набирає 23,92% голосів – це означає втрату близько 10 процентних пунктів в порівнянні з виборами 2017 року.

На другому місці партія "Є такий народ" (ITN) популярного телеведучого та співака Сальві Тріфонова з 18,81%. Ця партія обійшла соціалістів з 14,87%.

Партія "Демократична Болгарія" набирає 11,02%. На п'ятому місці – "Рух за права і свободи", який в основному представляє інтереси турецької меншини, з 9,11%.

Ще однією політичною силою, яка долає прохідний бар'єр в парламент, є рух "Вставай! Геть мафію!" з 5,12%.

Як повідомлялося, ці вибори розглядаються як референдум щодо долі прем'єр-міністра Бойка Борисова. 61-річний політик очолює правоцентристську партію ГЕРБ вже більше десяти років і зараз сподівається виграти свій четвертий термін на посаді.

Підтримка Борисова вдома та за кордоном почала руйнуватися після того, як тисячі людей вийшли на вулиці, звинувативши його уряд у змові з олігархами, у неможливості усунути корупцію ібідність та переглянути судову систему.

Західні партнери неодноразово критикували балканську країну за корупцію та недоліки верховенства права та свободи ЗМІ.