По предварительным результатам парламентских выборов в Болгарии, всего голосов избирателей приобретает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) действующего премьера Бойко Борисова.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии по результатам подсчета более 30% протоколов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA TV.

Так, ГЕРБ набирает 23,92% голосов - это означает потерю около 10 процентных пунктов по сравнению с выборами 2017 года.

На втором месте партия "Есть такой народ" (ITN) популярного телеведущего и певца Сальви Трифонова с 18,81%. Эта партия обошла социалистов с 14,87%.

Партия "Демократическая Болгария" набирает 11,02%. На пятом месте - "Движение за права и свободы", который в основном представляет интересы турецкого меньшинства, с 9,11%.

Еще одной политической силой, которая преодолевает проходной барьер в парламент, является движение "Вставай! Долой мафию " с 5,12%.

Как сообщалось, эти выборы рассматриваются как референдум о судьбе премьер-министра Бойко Борисова. 61-летний политик возглавляет правоцентристскую партию ГЕРБ уже более десяти лет и сейчас надеется выиграть свой четвертый срок в должности.

Поддержка Борисова дома и за рубежом начала разрушаться после того, как тысячи людей вышли на улицы, обвинив его правительство в сговоре с олигархами, в невозможности устранить коррупцию ибиднисть и посмотреть судебную систему.

Западные партнеры неоднократно критиковали балканскую страну за коррупцию и недостатки верховенства права и свободы СМИ.