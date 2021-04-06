НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації в Україні

Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник НАТО у коментарі німецькому виданню WELT.

"НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ми залишаємось пильними і продовжуємо дуже уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.

Він додав, що "дестабілізаційні заходи з боку Росії підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості у рамках укладеної за участі ОБСЄ угоди про припинення вогню від 27 липня 2020 року".

Речник нагадав, що 1 квітня посли країн НАТО у Брюсселі провели нараду для обміну думками щодо поточної безпекової ситуації на Чорному морі.

"Союзники поділяють занепокоєння з приводу широкомасштабної військової діяльності Росії в Україні та навколо неї. Також союзники стурбовані тим, що Росія порушила угоду про припинення вогню від липня 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох українських військових минулого тижня", - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.