Британія занепокоєна військовою активністю РФ біля кордонів України

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні ввечері про нашу стурбованість дестабілізаційною російською військовою діяльністю на кордоні України. Я повторив про непохитну підтримку Великою Британією суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Джонсон.

I spoke to President Zelenskyy @ZelenskyyUa this evening regarding our concerns about destabilising Russian military activity on Ukraine’s border.



I reiterated the UK’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.