Британія занепокоєна військовою активністю РФ біля кордонів України

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter за результатами розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Я розмовляв з президентом Зеленським сьогодні ввечері про нашу стурбованість дестабілізаційною російською військовою діяльністю на кордоні України. Я повторив про непохитну підтримку Великою Британією суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Джонсон.

I spoke to President Zelenskyy @ZelenskyyUa this evening regarding our concerns about destabilising Russian military activity on Ukraine’s border.



I reiterated the UK’s unwavering support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2021

Як повідомляє пресслужба президента України, Зеленський в ході розмови з Джонсоном поінформував його про загострення ситуації на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – наголосив Володимир Зеленський і закликав Велику Британію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Президент подякував співрозмовнику за незмінну підтримку з боку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки", – сказав Зеленський.