У Римі під час коронапротесту власників ресторанів дійшло до сутичок з поліцією

Власники італійських ресторанів та інші громадян, обурені тим, що їхній бізнес на кілька тижнів закрили через локдаун, вступили в сутички з поліцією у вівторок під час акції протесту біля парламенту в Римі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Внаслідок бійки один офіцер постраждав. Державне телебачення RAI повідомило, що сім учасників акції затримано поліцією.

Багато з кількох сотень протестуючих біля Палати депутатів зняли маски, щоб вигукувати: "Працюйте!" та "Свобода!" Дехто кидав димові шашки або інші предмети.

В даний час обідати та пити в ресторанах, барах та кафе заборонено щонайменше протягом квітня. Дозволені лише послуги на винос або доставки.

Поточний та попередній уряди Італії виділили мільйони євро на допомогу категоріям, які особливо постраждали від обмежень пандемії.

Власники бізнесу наполягають на тому, що йому потрібно відкритися.

Але нинішній сплеск інфекцій, обумовлений в основному новими варіантами вірусу, позначається десятками тисячнових випадків і сотнями смертей від COVID-19. Це спонукало італійський уряд тимчасово запровадити жорсткі обмеження.

Висловивши солідарність із постраждалим поліцейським, заступник міністра внутрішніх справ Карло Сібілія заявив, що "насильство не буде толеруватися".

Тим не менше, Сібілія, з популістського руху "5 зірок", закликав уряд, окрім того, що зосередитись на розповсюдженні вакцин, "негайно забезпечити нові компенсаційні кошти для економічної діяльності, закритої або покараної нещодавніми обмеженнями".

Міністр внутрішніх справ Лучана Ламоргезе визнала неприйнятними протести, які переростають в насильство або створюють незручності для громадян.