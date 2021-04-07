В Риме во время коронапротеста владельцев ресторанов дошло до столкновений с полицией

Владельцы итальянских ресторанов и другие граждан, возмущенные тем, что их бизнес на несколько недель закрыли из-за локдауна, вступили в столкновения с полицией во вторник во время акции протеста у парламента в Риме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В результате драки один офицер пострадал. Государственное телевидение RAI сообщило, что семь участников акции задержаны полицией.

Многие из нескольких сотен протестующих у Палаты депутатов сняли маски, чтобы выкрикивать: "Работайте!" и "Свобода!" Некоторые бросали дымовые шашки или другие предметы.

В настоящее время обедать и пить в ресторанах, барах и кафе запрещено по меньшей мере в течение апреля. Разрешены только услуги на вынос или доставки.

Текущее и предыдущее правительства Италии выделили миллионы евро на помощь категориям, которые особенно пострадали от ограничений пандемии.

Владельцы бизнеса настаивают на том, что ему нужно открыться.

Но нынешний всплеск инфекций, обусловленый в основном новыми вариантами вируса, проявляется десятками тысяч новых случаев и сотнями смертей от COVID-19. Это побудило итальянское правительство временно ввести жесткие ограничения.

Выразив солидарность с пострадавшим полицейским, заместитель министра внутренних дел Карло Сибилия заявил, что "не будет терпеть насилие".

Тем не менее, Сибилия, с популистского движения "5 звезд", призвал правительство, кроме того, что сосредоточиться на распространении вакцин, "немедленно обеспечить новые компенсационные средства для экономической деятельности, закрытой или наказанного недавними ограничениями".

Министр внутренних дел Лучана Ламоргезе признала неприемлемыми протесты, которые перерастают в насилие или создают неудобства для граждан.