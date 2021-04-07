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Міністр туризму Греції обіцяє відкриття країни з 14 травня без жодної дискримінації

Середа, 7 квітня 2021, 09:54

Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс у вівторок підтвердив у парламенті, що грецький туризм відкриється 14 травня з повною безпекою щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, у грецькому плані передбачено п’ять ліній оборони для прийому іноземних туристів без загрози для них або місцевих жителів: ці лінії оборони стосуються вакцинації туристів або ж негативних тестів, системи випадкової перевірки EVA на кордонах та аеропортах, карантинних готелів для ізоляції будь-яких відвідувачів з вірусом, вакцинації фахівців у галузі туризму, яка розпочнеться одразу після того, як будуть прищеплені найбільш вразливі групи громадян, та суворого дотримання медичних протоколів.

Теохаріс наголосив, що правила, що застосовуються до грецьких громадян, застосовуються в цілому без винятку до відвідувачів з-за кордону.

"Ми не чинимо дискримінації", - повторив він.

Міністр також наголосив, що такого поняття, як "вільний від ковід" острів, не існує, оскільки лише процедурні причини призвели до загальної вакцинації жителів на менших островах.

"Вся країна в безпеці", - заявив міністр.

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