Греція відкривається для туристів: що це означає для подорожей з України

Греція відкривається для туристів! Це повідомлення днями сколихнуло український інформаційний простір, і воно не позбавлене підстав.

Міністр туризму Греції Харіс Феохаріс цього тижня назвав навіть чітку дату відкриття країни для іноземців: 14 травня 2021 року. А ще він пообіцяв, що допуск буде можливий не лише для вакцинованих. Це дає додаткові підстави для сподівань туристів з України, адже ми знаємо, що темпи вакцинації у нашій державі, м’яко кажучи, ніякі – тому впевненість, що вдасться вакцинуватися до сезону відпусток, є не у багатьох.

Але якщо ви, почувши це, почали пакувати валізи до Греції на травень, наша вам порада – розпаковуйте назад.

У заяві міністра є одна "невеличка" пропущена деталь: відкриватися самовільно, не погодивши це рішення з іншими державами ЄС, Греція не буде. Це визнають грецькі посадовці та підтверджують джерела ЄвроПравди. Тож зараз у Брюсселі ведеться "війна" щодо того, якими можуть бути умови такого відкриття.

Про те, що відбувається – у цьому тексті, а також у свіжому відеоблозі "Європейської правди", який вже могли побачити підписники нашого youtube-каналу.

Відпустка починається у п’ятницю

Заява міністра туризму Греції про те, що країна запрошує туристів, не чекаючи на завершення епідемії, пролунала дуже несподівано.

Зараз більшість країн Євросоюзу, а також посадовці з євроінституцій категорично відмовляються говорити на цю тему. Та й, власне, який туризм, якщо навіть усередині ЄС лишаються закритими чимало кордонів, а два тижні тому на саміті Євросоюзу держави-члени домовилися про спільні обмеження на неважливі поїздки у зв’язку з епідемією коронавірусу, попри початок вакцинації. І навіть зараз, у березні, від президентів та прем’єрів часом лунають заяви, що ця заборона має лишатися повною, а у вакцинованих людей поки не може бути привілеїв.

Але в той час як одні країни ЄС воліють лишатися закритими, інші – передусім південні середземноморські держави, залежні від туризму, – намагаються зламати "ковідні традиції" і вимагають зняти обмеження на подорожі до літніх відпусток.

Цього тижня Греція перейшла в атаку.

Те, за яких умов пролунала заява міністра Феохаріса про відкриття країни для туристів, заслуговує на окрему увагу. Грецький урядовець провів пресконференцію на цю тему... в рамках німецького туристичного форуму ITB Berlin.

Це не дивно, адже німецький ринок є пріоритетним для грецької туристичної індустрії, і саме завдяки йому країна торік зберігала хоча б мінімальний туристичний потік – німці склали чверть тих, хто приїхав на відпочинок.

Однак міністр наголосив: у 2021 році пріоритетом є також відкриття для туристів з-поза меж ЄС. Жодних напрямків чи країн він не назвав (спойлер: ЄвроПравді вдалося з’ясувати деякі деталі про пріоритетність України, про це згодом).

Посадовець назвав чітку дату, коли Греція зніме обмеження з туристичної галузі. Це буде п’ятниця, 14 травня. Чому саме цей день? У грецькому уряді вважають, що раніше відкриватися зарано, щоби не ризикувати рівнем захворюваності, і воліють перечекати два тижні після пасхальних вихідних (у православній Греції Пасху святкуватимуть 2 травня)

Водночас втрачати увесь травень грецький уряд не готовий. Видання Kathimerini нагадує, що у 2019 році прибуток від травневих туристів склав 1,6 млрд євро, і каже, що уряд націлений залучити 40% доковідного потоку. А для цього треба діяти якнайшвидше.

Правила грецького туризму

Оголосивши про відкриття країни, грецький міністр розповів, якими будуть правила "ковідного туризму" 2021 року. Серед них – тестування і вакцинація співробітників туріндустрії, посилення медичної інфраструктури, а також чотири важливих правила для подорожуючих.

1. Карантин на в’їзді скасують.

Минулого літа багатьом із тих, хто все ж потрапив до Греції на відпочинок, доводилося провести першу ніч у карантині в готелі (який за потреби безкоштовно надавала держава): у частини туристів у аеропортах Афін та Салонік брали ПЛР-тест і зобов’язували дочекатися його результатів. Влітку 2021 року це зміниться. Вибіркове тестування збережеться, але здавати на кордоні треба буде не ПЛР, а швидкий тест на антиген, результати якого готові за 10-15 хвилин.

2. Якщо ви захворіли на COVID – лікування оплатить держава.

Як і минулого року, Греція оплачуватиме лікування тих, хто захворів на COVID-19 під час відпустки. Це, втім, не означає, що хвороба на курорті минеться взагалі без фінансових витрат – приміром, зворотний квиток на літак цілком може згоріти і новий доведеться сплачувати самотужки. До того ж торік греки почали стягувати з іноземців збір за медичні послуги, і не зрозуміло, чи усі ковідні витрати будуть винятком із нього.

3. Статус туриста не скасовує протиепідемічні обмеження.

Для іноземців діють рівно ті самі правила, що і для місцевих. Це дуже важливий момент, який треба враховувати (і не лише у Греції!), щоби не зіпсувати відпустку, тому йому ми присвятимо окремий розділ.

І, нарешті, найголовніше:

4. Вакцинація не буде обов’язковою умовою відпочинку в Греції!

У Афінах свідомі того, що вакцинування не всюди просувається так швидко, як хотілося; що до початку літа не всі отримають необхідні дві дози; що, зрештою, в усіх країнах є люди, які відмовляються вакцинуватися. І найголовніше для греків – те, що не усі вакцини, поширені у світі, будуть визнані Євросоюзом. Приміром, ніхто не знає, чи схвалить Європейська агенція з лікарських засобів російський "Спутник V", якщо ні – то таке "щеплення" не братимуть до уваги. Між тим російські туристи, що нерідко обирають дорогі готелі, є важливими для грецького турсектора.

Тому уряд Греції вже зараз оголосив, що будуть дві альтернативи щепленню. "До країни пускатимуть туристів, які або вакцинувалися, або мають антитіла після одужання, або мають свіжий негативний тест", – пояснює міністерство туризму Греції.

Але не поспішайте робити висновок, що це відкриває двері для туристів з України.

Широко закритий Шенген

У заяві грецького Мінтуризму не згадана жодна держава, через що можна було зробити висновок, що йдеться про дозвіл в’їзду з усього світу.

Та це не так.

Наразі в Афінах відмовляються публічно коментувати перспективу дозволу для в’їзду туристів саме з України. Втім, від джерел, з якими поспілкувалася "Європейська правда", вдалося скласти картину, яка дозволяє говорити: шанси на відкриття Греції для українців вже у травні – украй малі. Цей процес напевно затягнеться.

І найголовніша проблема у тому, що Греція не буде ухвалювати це рішення самостійно, тобто без погодження з іншими державами Шенгену. А там є ті, хто воліє не поспішати – наприклад, Німеччина.

Нагадаємо, Шенгенська зона, до якої входять 22 держави Євросоюзу (всі, крім Ірландії, Кіпру, Румунії, Болгарії та Хорватії), а також чотири держави поза межами ЄС (Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн), має спільні правила в’їзду для іноземців. Завдяки цьому між цими країнами немає жорстких кордонів і, скажімо, з Німеччини до Нідерландів або до Греції можна поїхати чи полетіти, взагалі не маючи закордонного паспорта, та, як правило, без прикордонного контролю. Точніше, це можна було робити у доковідні часи.

За останній рік, після початку пандемії, робота Шенгенської зони зруйнувалася, і її відновлення нині є одним із ключових пріоритетів для держав ЄС. У тому числі для Греції, для якої європейський туристичний ринок є основним.

Тому не сподівайтеся, що Греція дозволить в’їзд українцям, доки решта Шенгену лишатиметься закритим. Такі дії зашкодили би самим грекам, бо спричинили б ефект доміно: у відповідь інші держави, на кшталт Австрії, Нідерландів, Німеччини тощо, мають право запровадити прикордонний контроль для літаків, що прибувають до них з грецьких аеропортів.

Тому і офіційні грецькі посадовці, і джерела "Європейської правди" наголошують: рішення про відкриття буде синхронним.

Однак Афіни робитимуть усе можливе, щоби дотиснути ЄС та відкрити в’їзд для іноземців вже цього літа.

І це в теорії може мати навіть вагоміші наслідки для України. Адже у разі успіху йтиметься про відновлення повноцінної дії безвізу, нехай і з додатковими епідемічними умовами, для подорожей до всіх шенгенських держав!

Є також перші ознаки того, що такі поступки можливі.

Менше ніж за тиждень Єврокомісія представить проєкт рішення про так звані "паспорти вакцинації", які, принаймні на першому етапі, не поширюватимуться на мешканців України і діятимуть лише для тих, хто проживає в ЄС, щоби спростити для них подорожі. Але вже відомо, що у цих "паспортах" буде зазначатися інформація не лише про щеплення, але також про наявні антитіла після хвороби та про результати ПЛР-тестів. Тобто в ЄС вже зараз готуються до того, щоби визнавати інші, крім вакцинації, підтвердження того, що людина здорова.

І є сподівання, що у разі спаду захворюваності ЄС буде готовий поширити ці методи також на подорожуючих іноземців.

За словами одного з джерел, у Афінах вважають український ринок одним із пріоритетних і розраховують мати більшу ясність щодо умов та термінів відкриття вже до середини квітня, але попереджають: не треба мати завищених очікувань. "Перш за все буде готовність відкритися для тих, у кого вакцинація просувається добре, – сказав співрозмовник ЄП. – Приміром, для Ізраїля. Яка ситуація в Україні, ви і самі знаєте".

Не лише кордони

Треба окремо наголосити: немає жодних гарантій того, що відкриття Греції 14 травня взагалі станеться. Навіть не для туристів з України, а взагалі. У часи пандемії порушення обіцянок, на жаль, стало "нормальним" явищем.

Торік Греція так само повідомляла про своє відкриття (тоді йшлося про 15 червня) і навіть наголошувала, що це стосуватиметься України – але зрештою, під тиском ЄС, "забула" про свої наміри. А тим, хто вирішив поїхати "на авось", відмовляли у посадці на рейс або навіть затримували в аеропорту Афін – як це сталося з групою із 17 українців.

Схожа історія відбувається цього року з Кіпром, який оголосив про своє відкриття для українців з 1 березня, а коли настала ця дата – відклав виконання обіцянки на невизначений термін. При цьому Кіпр з березня все ж відкрився для подорожуючих з кількох десятків інших держав – тих, у яких епідемічна ситуація та перебіг вакцинації викликають більше довіри.

Та ця історія цікава іншим.

На формально "відкритому для туристів" Кіпрі зберігаються просто драконівські обмеження.

Наприклад, у країні діє комендантська година з 21:00 до 5:00. У цей час в принципі заборонено виходити з готелів чи апартаментів, де ви оселилися. Про нічні розваги та про ресторани навіть не йдеться – робота закладів харчування взагалі досі дуже обмежена.

Хочете сходити на море вдень? Маєте ще один сюрприз.

Перебувати на морському узбережжі можна "для виконання фізичних вправ або тренування", не більше ніж удвох, протягом обмеженого часу. На такий вихід треба отримати "спецдозвіл", надіславши СМС за спеціальним номером за певною (і, до слова, не дуже простою) схемою.

Хочете вийти в парк, навіть наодинці? Прогулятися горами і відкоркувати пляшку вина з коханим чи коханою у романтичній місцині? Це напряму заборонено.

До лісу або парку можна ходити також лише "для тренувань", на короткий час і з попереднім повідомленням через СМС.

І це не формальна заборона – поліція дійсно штрафує тих, хто вирішив, що оскільки такі правила є безглуздими, то їх можна порушувати. І відкриття туристичного сезону цю заборону не змінило, а лише додало до переліку винятків походи у музеї (теж через СМС-дозвіл і теж не дуже на довго).

Дивний "відпочинок", чи не так?

Ці кіпрські правила ми наводимо для того, щоби проілюструвати: коли ви все ж зберетеся у відпустку, варто буде перевіряти не лише те, чи відкрилися кордони обраної країни, а й те, які епідемічні правила у ній діють. І, можливо, умовна Грузія виявиться більш привабливою, ніж якась із держав ЄС, змучена карантинними обмеженнями.

Втім, "Європейська правда" буде відстежувати основні зміни для вас і повідомляти про них – тож читайте наш сайт, підписуйтеся на youtube-канал (а бажано, за можливості, також підтримуйте нас на Спільнокошті) – ви обов’язково дізнаєтеся про відкриті для українців напрямки літньої відпустки.

Адже відпочивати – необхідно!

Автор: Сергій Сидоренко,

відео Володимира Олійника,

"Європейська правда"