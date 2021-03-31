Австрія може замовити 1 млн доз "Спутника V" вже наступного тижня

Австрія вже наступного тижня може замовити мільйон доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це заявив у середу канцлер Себастіян Курц, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Курц не уточнив, чи буде країна чекати на схвалення вакцини з боку Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) перед її використанням.

"Ми перебуваємо на останньому етапі (переговорів. - ЄП.), і замовлення "Спутника V", ймовірно, може бути оформлене на наступному тижні", - сказав Курц в заяві, опублікованій його офісом.

Раніше Курц заявляв, що Австрія не використовуватиме "Спутник V" без схвалення EMA, але в заявах у середу і в вівторок про це не згадувалося.

Угода передбачає доставку 300 тисяч доз у квітні, 500 тисяч у травні та 200 тисяч на початку червня, додав Курц.

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.