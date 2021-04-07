Болгарія засудила акт вандалізму щодо пам’ятника хану Кубрату на Полтавщині

Міністерство закордонних справ Болгарії рішуче засудило акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату в Малій Перещепині Полтавської області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Болгарії.

"Ми очікуємо, що компетентні українські установи виявлять винних у цьому хуліганстві та притягнуть їх до відповідальності", - заявили в МЗС Болгарії.

Як наголошується, Болгарія надає великого значення повазі прав та історико-культурної самобутності 200-тисячної болгарської громади в Україні, що також "сприяє прекрасним відносинам між нашими двома країнами".

5 квітня до поліції звернувся староста села Мала Перещепина Новосанжарської громади та повідомив, що невідомі пошкодили пам’ятний знак хану Кубрату. На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи підкопали бетонну основу комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала.

Наразі поліція проводить пошукові заходи щодо встановлення осіб причетних до пошкодження меморіального комплексу.