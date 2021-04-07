Болгария осудила акт вандализма в отношении памятника хану Кубрату на Полтавщине

Министерство иностранных дел Болгарии решительно осудило акт вандализма против памятника хану Кубрату в Малой Перещепине Полтавской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Болгарии.

"Мы ожидаем, что компетентные украинские учреждения обнаружат виновных в этом хулиганстве и привлекут их к ответственности", - заявили в МИД Болгарии.

Как отмечается, Болгария придает большое значение уважению прав и историко-культурной самобытности двухсоттысячной болгарской общины в Украине, что также "способствует прекрасным отношениям между нашими двумя странами".

5 апреля в полицию обратился староста села Малая Перещепина Новосанжарской общины и сообщил, что неизвестные повредили памятный знак хану Кубрату. На месте происшествия Новосанжарской полицейские установили, что неизвестные лица подкопали бетонное основание комплекса, в результате чего памятная стела упала.

В настоящее время полиция проводит поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к повреждению мемориального комплекса.