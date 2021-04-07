Майже 50 тисяч: у Туреччині, яка відновила жорсткі обмеження, нові рекорди заражень

У Туреччині за 6 квітня зареєстрували новий максимум заражень коронавірусом за добу - понад 49,5 тисяч.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це свідчать останні дані Міністерства охорони здоров’я.

За добу коронавірус підтвердили у 49 584 осіб, тоді як попередні найвищі показники коливалися між 40-45 тисячами. Населення країни - 83 млн осіб.

За даними МОЗ, госпіталізовані з дуже тяжким перебігом захворювання 2500 пацієнтів, зайнятість ліжок у реанімаціях складає 66,5%.

Ще на 31 березня приріст заражень був меншим 40 тисяч за добу, а в осінню хвилю епідемії найвищі показники становили близько 30 тисяч.

За прогнозами фахівців, найближчими днями добовий приріст заражень може сягнути навіть 60 тисяч за добу, після чого почнеться поступовий спад.

Більший розмах "весняної хвилі" пов’язують з циркуляцією мутованих штамів коронавірусу, зокрема британського. За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджі, він складає вже до 75% всіх заражень.

Деякі експерти вважають суттєвим фактором більш легковажне ставлення людей, підбадьорених початком кампанії вакцинації.

З 14 січня, коли почалася кампанія вакцинації, щеплення від коронавірусу першою дозою отримали понад 10,4 млн осіб, обома дозами - 7,4 млн осіб.

Нагадаємо, 29 березня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про посилення карантинних обмежень - запровадження цілодобової комендантської години у вихідні в регіонах найвищого ризику та щоденну з 21:00 до 5:00 на всій території країни.

На час священного ісламського місяця Рамадан, що починається з 13 квітня, комендантська година у вихідні діятиме на всій території країни.